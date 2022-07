Hoogspanningsnet wordt uitgebreid, nieuwe masten mogelijk in Molenlanden

Verkeersru­zie eindigt in schietpar­tij en beroving: ‘Ga niemand verlinken om mijn hachje te redden’

Hoe kan een ‘futiele’ verkeersruzie uitmonden in een keiharde straatroof, waarbij op de Balensteiger in Gorinchem ook nog eens twee schoten worden gelost? Nadat de mogelijke schutter Felix F. (24) al bijna een halfjaar achter de tralies had doorgebracht, hoopte het Openbaar Ministerie vrijdag eindelijk antwoord te krijgen op die vraag.

15 juli