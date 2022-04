Horeca in Gorinchem kan kosten om coronatoegangsbewijs te controleren terugvragen

Het gaat om extra kosten om het coronatoegangsbewijs te kunnen controleren, dat tot kortgeleden verplicht was om bijvoorbeeld een restaurant of evenement te bezoeken, laat de gemeente weten. Vorig jaar konden ondernemers, die verantwoordelijk waren voor de controle, al een deel van de kosten terugvragen via een regeling. Voor de kosten die ze van begin dit jaar tot 26 maart maakten, kunnen ze opnieuw compensatie aanvragen.

,,Zij moeten deze kosten met een factuur of loonstrook aantonen. De hoogte van de tegemoetkoming is maximaal 5000 euro per aanvrager’’, zegt Inge van der Riet van de gemeente. Gorinchem heeft van het Rijk in totaal 122.000 euro gekregen om ondernemers te compenseren. Dat geld wordt eerlijk verdeeld onder de aanvragers. ,,Afhankelijk van het aantal aanvragers kan het dus ook minder dan 5000 euro zijn.’’