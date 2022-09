Hospice Altena komt eraan, maar er zijn nog miljoenen nodig voor de bouw van het pand

Hospice Altena komt mogelijk in Sleeuwijk

Het eerste hospice in Altena komt mogelijk in Sleeuwijk te staan. Onderzocht wordt of de plek van de voormalige gymzaal aan de Vlietstraat een geschikte locatie is. De initiatiefnemer Ruben Kruithof gaat binnenkort met de omwonenden overleggen over de invulling van het terrein.

