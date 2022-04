Huis3 verhoogt voor de tweede keer streefbedrag: ‘Waar een klein dorp groot in kan zijn’

De actie Huis3 van Ben Moen, zijn zus Esther en drie vrienden ging bijna een jaar geleden van start. Toen was het doel om op 1 juli 50.000 euro aan het KWF te overhandigen. De inzamelingsactie liep echter zo goed, dat in september het streefbedrag werd verhoogd tot 100.000 euro.

,,Vrijdagavond half negen kwam er echter een anonieme donatie binnen, waardoor ook dat streefbedrag werd gehaald", vertelt Frans Moen, de vader van Ben en Esther. ,,Bij die donatie stond: ‘Waar een klein dorp groot in kan zijn'. Maar daar bleef het niet bij, want er kwam nóg een donatie binnen. Daar stond bij: ‘Pas het streefbedrag nog maar een keer aan'. We zijn er stil van geworden dat dit initiatief zo breed wordt gedragen. Ontzettend bedankt.”

De organisatie gaat niet tot 1 juli achterover leunen. Integendeel: het streefbedrag is verhoogd met ruim 33.000 euro. Moen: ,,Daarvoor hebben we nog drie maanden de tijd. Er staat nog een tennistoernooi op de planning, in Hardinxveld-Giessendam gaan we langs de deuren met oranje tompoucen en oranje chocoladebollen, zijn er groepen sporters die de Mont Ventoux en de Alpe d’Huez gaan beklimmen en er is nog een statiegeldactie bij korfbalvereniging HKC.”