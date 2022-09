Hulp bij het huishouden? Inwoners Gorinchem en Molenlanden op wachtlijst: ‘Ouderen zullen niet gelijk hulp krijgen’

Raad wil weten hoeveel Gorcumers financieel knel raken: ‘Kosten stijgen, maar het salaris niet’

Hoeveel Gorcumers met een middeninkomen dreigen financieel in de knel te komen? Op die vraag wil de raad én burgemeester en wethouders zo snel mogelijk antwoord hebben. Want meer dan de helft van alle inwoners in Gorinchem heeft een middeninkomen.

12 september