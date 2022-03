Hulptransport Gorinchem for Ukraine brengt 49 vluchtelingen mee vanuit Poolse grensplaats

Gorinchem for Ukraine werd een kleine twee weken geleden in het leven geroepen. ,,We worden ruimhartig ondersteund door vele Gorcumers en het lokale bedrijfsleven. We gaan komende week met nog een transport naar Polen’’, zegt een van de betrokkenen.

De vluchtelingen die maandag in Gorinchem aankwamen, zijn onder meer afkomstig uit Marioepol en Lviv, die laatste stad werd de voorbije week gebombardeerd. ,,En we hebben een oudere vrouw meegenomen die in een voorstad van Kiev woonde. Toen haar flat was gebombardeerd, is ze in haar eentje helemaal naar Polen gelopen.’’