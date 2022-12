IJsclub Werkendam tevreden over korte schaatspret: ‘Hoop dat het ijs volgende keer wat langer blijft liggen’

De ijspret in Nederland was niet van lange duur. Toch kijkt Pleuni van de Pol van ijsclub Olympia in Werkendam tevreden terug. ,,Het zou mooi zijn als we eind januari nog een weekje kunnen schaatsen.”

Afgelopen vrijdagavond gingen bij jullie pas de poorten open. Hoe was het?

,,Het was super. Lekker druk. Vrijdagavond hadden we zo’n 200 schaatsers en zaterdag hadden we er meer dan 900. Toen we opengingen, hebben we dat ook meteen via Instagram en Facebook gecommuniceerd. Natuurlijk was de periode te kort, maar we hebben ervan genoten.’’

Was de drukte een beetje te behappen?

,,De vorstperiode kwam redelijk onverwacht dus we hebben wel alle zeilen moeten bijzetten. Pas vrijdagavond was het ijs in Werkendam dik genoeg. De dag erna was het zo verschrikkelijk druk dat ik zelf niet eens heb kunnen schaatsen. Ik was behoorlijk druk achter de schermen. Onlangs hadden we van de Rabobank een bijdrage gekregen, waarmee we schaatshulpjes hadden aangeschaft.’’

Schaatshulpjes?

,,Een soort rollators waarachter je kunt leren schaatsen. Vroeger deden we dat met een stoel. Mensen konden die lenen, maar het bleken er veel te weinig.’’

Bent u niet sip dat het nu al dooit?

,,Na het boodschappen doen ben ik vanmiddag even langs de ijsbaan gereden. Bijna al het ijs is al weg. Er staan flinke plassen op. Maar heel sip ben ik daar niet over hoor. We hebben heel veel plezier gehad en we zijn hartstikke tevreden.’’

Maar al dat werk voor slechts zo’n korte tijd...

,,Ach. Ik zou het fijn vinden als we eind januari nog een tijdje vorst hebben. Alleen hoop ik dat het ijs dan nog wat langer blijft liggen. Een weekje of zo. Zodat ik zelf ook nog gewoon even tijd heb om op de ijsbaan een paar rondjes te schaatsen.’’

Volledig scherm Pleuni van de Pol van ijsclub Olympia in Werkendam. © Privéfoto

