In 17 minuten tijd roven inbrekers een trekker, bosmaaiers en andere spullen bij Sparta ‘30 in Andel

Eén week na zaaltop­pers staan Sporting Delta en Oranje Wit al in buiten­lucht: ‘Dit is eigenlijk gekkenwerk’

De Dordtse korfbalclubs Sporting Delta en Oranje Wit moesten een week na hun verloren beslissingsduels alweer aan de bak in de buitenlucht, voor belangrijke veldontmoetingen om handhaving. Beide teams wonnen wonderwel, maar waren het over één ding eens: ,,Dit is eigenlijk gekkenwerk.’’

15:02