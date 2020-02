In de ogen van Pepijn (22) was nooit veel plezier te vinden: ‘Hij zei altijd dat hij niet oud zou worden’

Pepijn Dansen was een bijzondere jongen, vertelt zijn moeder Helena Dousis (49). Ze werpt een blik op de foto’s van haar zoon in haar woonkamer. ,,Deze foto is me veel waard”, zegt ze, wijzend op een selfie van hen samen. Hun ogen leken verbazingwekkend veel op elkaar: de lichtblauwe kleur van Helena’s irissen was haast identiek aan die van haar zoon. Maar een verschil is toch op te merken. ,,In zijn ogen was nooit veel plezier te vinden.”