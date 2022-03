In deze noodopvang mogen Oekraïners hun huisdieren meenemen: ‘Ze hebben al zoveel verloren’

Update Zuid-Hol­land Zuid realiseert in korte tijd bijna 1500 opvangplek­ken voor vluchtelin­gen

In Zuid-Holland Zuid worden in korte tijd bijna 1500 opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne gerealiseerd. Behalve noodopvang in Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam, wordt onder meer onderdak geregeld in een hotel in Papendrecht.

14:15