In het buitenland weten ze het al, de worm is ‘hot’: ‘Hij moet de posterboy van het bodemleven worden’

Op het Amsterdamse Museumplein en bij MH17-monument in Vijfhuizen is het een goed bewaard geheim, eentje waar maar weinigen vanaf weten. De twee plekken hebben meer met elkaar gemeen dan op het eerste oog waarneembaar is, veel meer dan bezoekersaantallen of hun iconische locaties. Het gaat namelijk om dat wat zich ónder de groene grasmat bevindt. In groten getale, wel te verstaan. Wormen. Duizenden, duizenden en nog eens duizenden wormen.