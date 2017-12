Inbrekers nemen kerstpakketten mee

Op kaasboerderij De Lange Hoeve in Genderen hebben brutale inbrekers op hun dooie gemak tien kerstpakketten buitgemaakt. Het lekkers stond keurig ingepakt in het kantoor, toen het duo de deur forceerde en de buit in een bestelbus laadde.

Naast de presentjes, die de boerderij in opdracht van werkgevers had ingepakt, namen de inbrekers ook nog honderden euro's aan wisselgeld mee. Eén ding lieten ze achter: een breekijzer. ,,Jammer dat de politie dat heeft meegenomen voor onderzoek'', mijmert kaasboer Herman van den Heuvel. ,,Dan had ik in ieder geval nog een breekijzer gehad.''

De ontvangers van de pakketten hoeven niet te vrezen voor een kerst zonder kaasjes: de dozen zijn direct vervangen. ,,En ze zijn al bij de klanten.''

Handlanger

In 2016 werd de kaasboerderij bestolen van 2400 kilo kaas. Een paar maanden geleden werd er opnieuw ingebroken bij de kaashoeve. Van den Heuvel vermoedt dat de eenling die toen toesloeg, nu een handlanger meenam. ,,Ons winkeltje hebben ze nu ongemoeid gelaten, omdat daar niets te halen was. De vorige keer haalden ze het wel overhoop.''

De kaasboer en zijn vrouw zijn boos, maar ook opgelucht dat het duo hun woning links heeft laten liggen. ,,Dat is toch waar je ligt te slapen. Gelukkig zijn ze niet in huis geweest, dus het is te overzien.''

De politie heeft een getuigenoproep gedaan en vraagt zich op Twitter ook af of mensen misschien een 'illegaal' kerstpakket aangeboden krijgen met de bekende regionale kaas. Het duo is vastgelegd op beelden van de bewakingscamera's. ,,Maar misschien moeten we nu toch nog meer maatregelen treffen'', peinst Van den Heuvel.