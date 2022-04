Inbrekers komen vaker in Gorinchem en Altena, maar de dalende lijn voor woninginbraken zet door

Het voorbije jaar werd er 265 keer ingebroken in de regio. Net als in de rest van het land is er sprake van een dalende lijn als het gaat om woninginbraken, maar in de gemeenten Gorinchem en Altena is een stijging te zien.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Tegen de landelijke trend in is er in Gorinchem sinds 2019 sprake van een stijging als het gaat om het aantal inwoners dat de dupe is van ongewenst bezoek. Kreeg de politie in dat jaar 35 aangiften te verwerken, in 2020 waren dat er 45 en voor 2021 staan er vijftig aangiften genoteerd.

Daling tenietgedaan

Ook in Altena is het voorbije jaar vaker ingebroken: 75 keer. Daarmee wordt de daling die in 2020 in die gemeente inzette, tenietgedaan. In dat jaar kregen 55 inwoners inbrekers over de vloer, 25 minder dan in 2019. Toen kreeg de politie tachtig aangiften te verwerken.

Met de oplopende cijfers loopt het gemiddelde aantal slachtoffers in Altena ook op. In die gemeente wonen in verhouding de meeste slachtoffers van woninginbraak: 3,2 op 1000 inwoners. In Gorinchem en Vijfheerenlanden gaat het om 3 slachtoffers op 1000 inwoners.

In Molenlanden en Hardinxveld-Giessendam krijgt slechts 1 op de 1000 inwoners te maken met inbrekers. In die laatste gemeente is de daling als het gaat om woninginbraken het grootst. Het voorbije jaar werden 5 inwoners de dupe van een woningbraak, in 2019 waren dat er nog 25.

Verdachten van misdrijf

Het viel het CBS op dat het aandeel jongeren dat wordt verdacht van woninginbraak, steeds kleiner wordt. De gemiddelde leeftijd van een woninginbreker is gestegen van 28 naar 31,5 jaar. Het CBS ziet ook een daling als het gaat om het aantal regiobewoners dat verdacht wordt van misdrijven in de breedste zin van woord. Het voorbije jaar waren dat er 1290, tegenover 1430 in 2020. Alleen in Gorinchem werden twintig inwoners meer door de politie aangemerkt als verdachte en kwam het totaal op 280 uit.

