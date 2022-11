Indrukwekkende klus: zeven enorme kranen leggen buis van 210 meter voor warmtenet onder de grond

Gorcumse huurders mogen de overstap op warmtenet niet voelen in hun portemon­nee

Huurders van appartementencomplexen in de Gorcumse Gildenwijk mogen de overstap naar het warmtenet niet voelen in hun portemonnee. De Gorcumse raad wil dat de gemeente de vinger aan de pols houdt als de flats van het aardgasnet af zijn gehaald. ,,We zien op andere plekken in het land dat investeringen alsnog via huurverhogingen worden doorgerekend.’’

25 februari