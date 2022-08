Inloopspreekuur over toekomst historisch pand het Arsenaal: ‘Iedereen wil er wel wat mee’

Waarom dit spreekuur?

,,We hebben van het Visserijmuseum, dat eigenaar is van het Arsenaal, de opdracht gekregen een onderzoek in te stellen naar mogelijke bestemmingen voor dit historische pand. Het belang hiervan is groot, binnen Woudrichem is het een onderwerp waar veel over gesproken wordt. We zitten in de fase dat we zoveel mogelijk informatie verzamelen en dus ook zoveel mogelijk meningen willen horen. Er is eind juli al een eerste inloopspreekuur geweest waar we ongeveer vijfentwintig tot dertig mensen hebben gesproken. Vanwege de vakantietijd gaan we dit herhalen, op woensdag 17 augustus. Alle inwoners van Woudrichem zijn hierover geïnformeerd. Zodat iedereen de kans krijgt om met ons van gedachten te wisselen. Dat kan trouwens ook via de telefoon of de mail.”