Inloopspreekuur voor mogelijke plaatsing van windturbines langs de Bergsche Maas

Directeur biblio­theek Lek en IJssel trekt aan de bel: ‘Bibliothe­ken nu belangrij­ker dan ooit’

Nederland heeft een ‘serieus probleem’ met laaggeletterdheid, weet Gert Staal, directeur van Bibliotheek Lek & IJssel. Hij betreurt daarom dat er in het coalitieakkoord van de gemeente Vijfheerenlanden ‘geen woord’ over de bibliotheek in de regio wordt gezegd.

13 juni