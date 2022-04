Inschrijven Oekraïense vluchtelingen vaak lastig en dat zorgt voor vertraging: ‘Ze wil aan de bak’

Braam woont alleen in Meteren. De keuze om een vluchteling in huis te nemen, was snel gemaakt. ,,Ik heb alle ruimte. Dat is fijn. Ze heeft nu haar ruimte nodig. Ik hoor ook van andere families die onderdak verlenen dat de eerste weken nodig zijn voor verwerking.”

Braam vertelt het verhaal van Victoria. Ze ontvluchtte haar thuisland, waar ze praktisch alles had. ,,Ze praat weinig over wat ze daar heeft gezien. Ze wil het niet over de oorlog hebben en ze wil geen oorlog zien. Ze is ook helemaal niet bezig met een scenario dat ze hier moet blijven. Ze wil zo snel mogelijk aan de bak en niemand tot last zijn, maar ze wil vooral terug.”

Wachttijd

Maar dat aan de bak gaan valt niet mee. ,,Wanneer je wil werken, heb je een BSN-nummer nodig. Dat heeft een vluchteling niet, dus moet je dat aanvragen bij de gemeente.” Dit proces verliep volgens Braam allesbehalve soepel.

,,Toen ik mij via de website van de gemeente aanmeldde, kon ik vijf weken wachten. Dat kwam omdat ze in eerste instantie maar twee mensen per dag inschreven. Een baan is al geregeld, maar deze mensen vijf weken thuis laten zitten kan gewoon niet.”

Hij liet het er niet bij zitten en belde de gemeente. Ook dit keer zonder succes. ,,Toen ben ik naar het gemeentehuis gegaan en heb ik gezegd: ‘Ik vertrek pas als ze is ingeschreven’.” De gemeente wist toen twee dagen later een gaatje te maken voor Victoria. ,,Natuurlijk zijn we blij dat we nu geholpen zijn, maar uiteindelijk duurt het proces twee weken. In andere gemeenten hebben ze dan al honderden vluchtelingen ingeschreven.”

Bijvoorbeeld in de gemeente Ede, waar binnen twee weken duizend vluchtelingen moeten worden ingeschreven. ,,Daar moeten ze een voorbeeld aan nemen. Ik hoor hetzelfde verhaal uit Den Bosch. Daar loopt het proces veel soepeler.”

Capaciteit

Volgens Vluchtelingenwerk Nederland is de gemeente West Betuwe niet de enige die met dit probleem kampt: ,,Wij horen geluiden vanuit het hele land dat er moeilijkheden zijn met de capaciteit. Het inschrijven van vluchtelingen die zo halsoverkop naar Nederland zijn gekomen, zorgt vaak voor ontbrekende documenten.”

Braam ontving een mail van de gemeente dat het ‘een procedure is die veel tijd kost’. Een woordvoerder laat in een reactie weten dat het ‘specialistisch werk is waar meer tijd voor nodig is dan een gewone procedure. Dit omdat alle papieren moeten kloppen en er genoeg tolken voorhanden moeten zijn’.

Vluchtelingenwerk beaamt dit. ,,Wanneer een vluchteling naar Nederland komt, heeft die een paspoort nodig. Wanneer een vluchteling deze niet heeft, moet hij of zij onder ede verklaren deze persoon daadwerkelijk te zijn. Dit proces duurt minstens een uur langer dan een normale inschrijving. En er is een tolk nodig, die niet altijd voorhanden is.”

