Internationaal vocaal ensemble voor allereerste kerstconcert in Hamelhuis

Vervolging verdachten en cameratoe­zicht in Veen een goede start, maar geen ei van Columbus

De politiek in Altena is te spreken over de spierballentaal van de gemeente en het Openbaar Ministerie, nu is aangekondigd dat de verdachten van de autobranden in Veen worden vervolgd en flink in de gaten worden gehouden. Tegelijkertijd zeggen partijen dat de maatregelen niet per se het einde betekenen van de traditie om op kruispunten in het dorp sloopauto's in brand te steken.

7 december