Inwoners Altena blij met veerdiensten, gemeente wil er alles aan doen om ze in de vaart te houden

Hij doelt daarmee onder meer op de verbindingen over de Bergsche Maas, die onderhouden worden door stichting Bergsche Maasveren. Met de buurgemeenten Zaltbommel, Heusden en Waalwijk wordt overlegd hoe deze veren, die nog altijd gratis overzetten, in stand kunnen worden gehouden. Jaarlijks kampt het veer met een tekort van 800.000 euro. Vanwege de gestegen energiekosten worden de tekorten volgens Tanis alleen maar hoger.

Stichting teert in op vermogen

,,We moeten echt een oplossing zien te vinden”, aldus de wethouder. Hij wees op de noodzaak van een financieel gezonde en toekomstbestendige situatie van de veren. ,,Als we op de huidige manier doorgaan, zijn we over tien jaar door het vermogen heen.”

Dat vermogen bedraagt nu nog 12 miljoen euro. Om de veren in de vaart te houden, liggen al verschillende opties op tafel. ,,Wat ons betreft blijven alle veren in de vaart”, laat Tanis weten. In het eerste kwartaal van volgend jaar verwacht hij duidelijkheid hierover. Een van de scenario’s is dat de vaartijden worden verkort of een elektrische veerboot wordt aangeschaft.

Zorgen zijn er ook over de veerdienst Kop van ’t Land, tussen Werkendam en Dordrecht. Het is de exploitant niet gelukt daar een elektrische pont te kopen, zoals de bedoeling was. Eenzelfde probleem doet zich voor met de pont in Veen (naar Aalst), geëxploiteerd door Riveer. De provincie Gelderland gaat in de kosten daarvan niet langer bijdragen. Ook deze verbindingen wil de gemeente in stand houden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.