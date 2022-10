Inwoners krijgen pas in maart milieupas, nieuwe tarieven gaan in 2024 in

De nieuwe manier van afval inzamelen in Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden wordt toch stapsgewijs doorgevoerd. Door gebrek aan personeel en materiaal lukt het reinigingsdienst Waardlanden niet om de maatregelen in één keer uit te voeren.

De vier gemeenteraden gingen vorig jaar akkoord met het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid. In dit plan staat hoe de gemeenten de hoeveelheid afval terugbrengen van 232 kilogram naar maximaal 100 kilogram per persoon per jaar. Waardlanden is daarna aan de slag gegaan met de voorbereidingen en werkzaamheden voor de invoering van alle veranderingen van dit nieuwe beleid in één keer vanaf 1 januari 2023.

Deze zomer werd echter al duidelijk dat die planning flink onder druk kwam te staan. Waardlanden kreeg te maken met leveringsproblemen van onder meer inzamelingscontainers. Ook was gebleken dat de werving van nieuwe medewerkers door krapte op de arbeidsmarkt moeizamer ging dan vooraf werd aangenomen. Daarom werd een nieuwe planning gemaakt. De reinigingsdienst meldt echter dat vanwege de aanhoudende problemen op de grondstoffenmarkt voorzichtigheid is geboden in de nieuwe planning.

Forse impact

Ook mag de continuïteit van de dienstverlening niet in gevaar komen. Door de maatregelen stapsgewijs in te voeren wordt eventuele hinder voor inwoners voorkomen. Dat geldt ook voor Waardlanden zelf; de invoering van het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid heeft namelijk ook forse impact op de organisatie.

Elk huishouden heeft voor de zomer van 2023 een eigen milieupas. Daarmee kunnen inwoners de verzamelcontainers voor restafval en gft openen. Dit is een belangrijke verandering waarmee ook afvaltoerisme wordt tegengegaan. Verder krijgen inwoners met de pas toegang tot de milieustraten.

Nadat alle technische apparatuur uitvoerig is getest, gaan Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Molenlanden per 1 januari 2024 de afvalstoffenheffing op een nieuwe manier berekenen. Inwoners krijgen dan invloed op de hoogte van een deel van de afvalstoffenheffing. Een deel staat vast en een deel is variabel. Inwoners betalen dan voor elke keer dat zij de container voor restafval laten legen of een zak in de verzamelcontainer voor restafval gooien. Scheiden zij hun grondstoffen goed en hebben zij weinig restafval, dan zijn de kosten lager dan wanneer iemand slechter scheidt en veel restafval heeft.

Zwerfafvalrapers

De gemeenten houden hierbij wel rekening met mensen met onbedoeld veel afval, zoals medisch afval of zwerfafvalrapers of mensen met bijvoorbeeld onvoldoende inkomen. De nieuwe manier van afvalstoffenheffing berekenen geldt dan nog niet voor de inwoners van Vijfheerenlanden, die gemeente neemt later een besluit.

De invoering van de milieupas brengt ook met zich mee dat afvaltoeristen voor ‘gesloten’ containers komen te staan en het vuil naast de containers neerzetten. Waardlanden zelf geeft aan dat die fase complex is, omdat communicatie, handhaving en de technische dienst goed geregeld moeten zijn. Ook moeten er voldoende wagens beschikbaar zijn die de illegale bijplaatsingen alsnog verwijderen.

De fasering zorgt er ook voor dat er voldoende tijd is om de aangebrachte technische apparatuur te testen en waar nodig aan te passen.

Vanaf maart wordt grof vuil tegen betaling binnen tien werkdagen opgehaald. Dat is nu nog gratis, maar de wachttijd kan oplopen tot twee maanden. In die maand en in april ontvangen alle huishoudens de milieupas. In juni kunnen inwoners daarmee naar de milieustraat. Een klein aantal afvalsoorten kunnen drie keer per jaar gratis worden aangeboden.

