Inwoners Lexmond bekostigen zelf komst van nieuwe huisarts: 'Eindelijk weer vaste gezichten’

Onvrede over de huisartsenpraktijk in Lexmond was er tot 2020 nagenoeg niet. In het Utrechtse dorpje was er tot dat moment een vaste huisarts. Zij was al jaren hét gezicht en aanspreekpunt voor bewoners. Dat veranderde zo’n twee jaar geleden toen Lexmond een nieuwe praktijkhouder verwelkomde. In de jaren die volgden, ging het verloop van het personeel omhoog. Daardoor nam de onvrede onder inwoners toe, zegt Walter Wallenburg, secretaris van Dorpsinitiatief Lexmond, het inwonerscollectief van het dorp.

,,Sinds de praktijk is overgenomen, is die met horten en stoten aan de gang gebleven”, zegt hij. ,,Niks ten nadele van de artsen, want die deden het fantastisch, maar voor inwoners was het lastig. Of het nu een huisarts of assistent was: telkens zagen we een ander gezicht. Het is dan moeilijk om een band op te bouwen. Dat was vooral voor ouderen in het dorp ingewikkeld. Zij waren immers gewend dat de huisarts hun dossier en verhaal kende. Dat was nu niet het geval.”

Ontslag

,,Er bleven maar nieuwe waarnemers komen. Voor ons was dat een onwenselijke situatie”, vervolgt hij. ,,Toen wij in april hoorden dat veel van het ondersteunende personeel uit de praktijk vertrokken was én dat de eigenaar wellicht bereid was met andere partijen in zee te gaan, zijn we in actie gekomen.”

Leden van het dorpsinitiatief besloten de koe bij de horens te vatten en zelf een waardig opvolger te benaderen. Die vonden ze kort daarna bij Buurtdokters, een organisatie die samen met jonge huisartsen bestaande praktijken overneemt. Die partij vond dan ook twee huisartsen - Josine te Kaat en Aldwin den Blaauwen - die zich voor lange tijd aan het dorp willen binden.

Aan de overname van de praktijk hing echter wel een prijskaartje. Een geldbedrag van enkele tienduizenden euro’s, dat inmiddels door inwoners van het dorp zelf is opgehoest. Wallenburg: ,,Een paar mensen zijn opgestaan en hebben gezegd: het verstrekken van de lening aan de praktijk nemen wij voor onze rekening. Een mooie ontwikkeling voor álle inwoners.”

Bijzonder

Ook Buurtdokterswoordvoerder Sophie Brühl noemt de ontwikkeling ‘bijzonder’. ,,De inwoners van Lexmond hebben de overname mogelijk gemaakt. Dat stemt mij gelukkig. Niet alleen omdat we dankzij de lening nu meer geld hebben voor de ontwikkeling van de zorg, maar óók omdat dit het gevoel geeft dat kleine dorpskernen de regie terugnemen. Dat is een positief signaal voor andere dokters die zich duurzaam aan een dorp of stad willen verbinden.”

Per 1 oktober staan de nieuwe huisartsen, samen met organisatie Buurtdokters, aan het roer van de praktijk in Lexmond. ,,Josine en Aldwin gaan dan over de huisartsenzorg, wij over alles daaromheen. Zo kunnen onze artsen hun tijd besteden aan waar het nodig is: de patiënt”, zegt Brühl.

Ook het dorpsinitiatief is blij met die ontwikkeling: ,,Wij hopen op rust voor het dorp. Dat mensen de weg naar de huisarts weten te vinden en dat de praktijk weer de oude dorpspraktijk wordt.”

Huidig praktijkhouder Job Nievaart laat weten blij te zijn dat er twee nieuwe praktijkhouders zijn gevonden. ,,Het is mooi dat dat gelukt is, met name voor de continuïteit. Ik hoop dat inwoners wat meer coulance hebben met de nieuwe huisartsen, want de negativiteit aan de balie heeft er afgelopen twee jaar mede voor gezorgd dat medewerkers zijn vertrokken.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.