Is het alleen maar kommer en kwel op de Gomarus? ‘Als mijn vriendje me kuste, kreeg ik strafregels’

geldloos leven Carolien (44) moest afkicken van haar jaar zonder geld: ‘Ik leefde in ultieme onafhanke­lijk­heid’

26 maart In deze verhalenreeks vertellen mensen die het uitprobeerden - of het nog steeds doen - hoe het is om te leven zonder geld. Wat doet het met je als je geldloos door het leven gaat? Carolien Hoogland (44) deed het een jaar lang, en plukt er nog steeds de vruchten van.