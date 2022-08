Jaarlijkse test van de Diefdijk: snelweg A2 richting Den Bosch komend weekend dicht

Onderhoud aan de weg én inspectie van de Diefdijk: dat betekent dat de A2 weer toe is aan de jaarlijkse afsluiting. Komend weekend is de snelweg ter hoogte van Culemborg dicht in de richting van Den Bosch.

De weekendafsluiting begint op vrijdagavond om 21.00 uur met een eerste afsluiting tot zaterdagochtend 08.00 uur. De afsluiting is dan tussen de knooppunten Everdingen en Deil. Na 08.00 uur op zaterdag geldt de afsluiting tussen knooppunt Everdingen en oprit Beesd (14). Die duurt tot maandagochtend 05.00 uur.

Eén keer per jaar kijken of de dijk nog dicht gaat

Eén keer per jaar oefent Rijkswaterstaat de sluiting van de Diefdijk die ‘door’ de A2 loopt. Dat gebeurt om te testen of de coupure in de Diefdijk bij de A2 nog steeds functioneert. De betonnen balken die dan in het gat in de dijk worden geplaatst, zijn essentieel als er ergens in de Betuwe een overstroming plaatsvindt.

De A2 doorsnijdt de eeuwenoude Diefdijk. Deze dijk, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, moet voorkomen dat de Randstad onder water loopt als er langs de grote rivieren in Gelderland een dijk zou breken.

Als watersnood zou dreigen, wordt de dijk dwars over de snelweg gesloten met betonnen balken met rubberen strips. Deze balken van 30 meter lang en 1 meter hoog liggen opgeslagen op het viaduct op de A2 bij Everdingen.

Dijk testen in de nacht van vrijdag op zaterdag

De afsluiting van de dijk gebeurt in de nacht van vrijdag op zaterdag. Voor geïnteresseerden is er een afgeschermd kijkvak langs de A2 ter hoogte van de Diefdijk, aan de kant van Zijderveld/Leerdam. Deze plek is bereikbaar vanaf de lokale wegen. Er zijn geen faciliteiten aanwezig zoals toiletten en catering of medewerkers die uitleg geven.

Komend weekend wordt niet alleen de afsluiting weer getest, Rijkswaterstaat gaat ook aan de weg werken. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingsroutes en een extra reistijd die kan oplopen tot een uur. Verkeer wordt lokaal omgeleid.

Onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is op 26 juli 2021 uitgeroepen tot werelderfgoed door Unesco. De Hollandse Waterlinies bestaan uit de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. Ze vormen een verdedigingssysteem dat zich over 200 kilometer uitstrekt. De Diefdijk is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.