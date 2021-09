Jan is de enige boer in de Biesbosch die op een eiland woont: ‘Wij pakken de boot in plaats van de auto’

Gaat men nog snel uit eten voor coronapas ingaat? Dat valt mee: ‘Na zaterdag ook nog genoeg boekingen’

24 september Nog snel even uit eten voordat zaterdag de coronapas verplicht wordt? Het merendeel van de horecazaken in de regio herkent zich niet in dit beeld. Nu kun je nog naar café of restaurant zonder een coronatoegangsbewijs, met ingang van 25 september moet je binnen een QR-code of papieren tonen. Maar volgens veel horeca-eigenaren laten bezoekers zich hier niet door weerhouden. En anders is het alternatief: buiten op het terras zitten.