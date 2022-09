Jeanette geniet van wonen in de binnenstad:‘Reuring om je heen, maar tegelijkertijd redelijk rustig’

In 2015, de periode na haar scheiding, ging Jeanette op zoek naar een betaalbare koopwoning die haar aansprak. Het liefst in de binnenstad, omdat ze hiervoor al een huurwoning had bewoond in de binnenstad en haar dat zeer goed was bevallen. ,,Dat viel nog niet mee. In eerste instantie dacht ik aan een oude, karakteristieke woning, maar dat was natuurlijk niet te betalen. Daarbij moet je in zo’n woning regelmatig klussen, iets dat niet mijn hobby is.”