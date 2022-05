Jeugddetentie en enkelband voor ‘persfotograaf’ (21) die vier branden stichtte

B. stak in de zomer van 2021 vier branden aan, bekende hij twee weken geleden in de rechtbank. Bij elke van die branden was hij verrassend snel aanwezig. Niet gek, vond hij zelf, aangezien hij persfotograaf is en daarom altijd met een pieper op zak loopt. Toch gaan zowel de rechtbank en de reclassering niet mee in die redenatie. Zij vermoeden dat B. de branden aanstak om zichzelf werk te verschaffen.