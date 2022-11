Jeugdpenning voor twaalf jongeren uit Vijfheerenlanden

DE ONTMOETING Ria en Adriaan knappen kalmpjes hun huis op in de nazomerzon: ‘Zou haast vergeten dat het herfst is’

In de Lexmondse Lijsterbeslaan schilderen de 67-jarige Ria en 68-jarige Adriaan de Vaal met een glimlach op het gezicht de kozijnen van hun voorraam. De kleur is ietwat roze, net als de kleur die het stucwerk op de muren van hun opgeknapte woonkamer hebben gekregen. ,,De schouw is eruit, er zit een nieuwe vloer in met vloerverwarming en we hebben alles laten stucen’’, legt Adriaan tevreden uit. Hij staat klaar met z’n roller terwijl Ria met een kwastje de verf aanbrengt.

20 november