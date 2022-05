John runt een interieurwinkel met zijn familie: ‘Geweldig om als gezin samen te werken’

John was 60 jaar toen hij onverhoopt thuis kwam te zitten: hij raakte na een carrière van 40 jaar in de chemie werkloos. ,,Het was niet zo dramatisch, maar het was moeilijk om een nieuwe baan te vinden”, vertelt hij. ,,Toen ontstond het idee om zelfstandig ondernemer te worden. Mijn vrouw en dochter vinden de landelijke woonstijl erg mooi en daar is ons huis ook mee ingericht, dus besloten we daar een winkel in te beginnen. We gingen op zoek naar een winkelpand en vonden dit in Leerdam. Pas gerenoveerd door de eigenaar, een mooi uitgangspunt om Het Lingeleven te beginnen.”