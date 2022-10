Jongen (8) gewond na val met elektrische step

Straten in Sleeuwijk en Oudendijk aangepakt vanaf eind oktober tot half februari

Drie wegen in Sleeuwijk en Oudendijk zijn vanaf eind oktober tot half februari gedeeltelijk afgesloten vanwege werkzaamheden. Er is een omleidingsroute, de bussen van Arriva rijden in die periode een aangepaste dienstregeling. Het fietspad blijft gewoon open.

20 oktober