Joop en Annie 70 jaar getrouwd: ‘Een feestje zonder eten is geen feestje’

Burgemeester Reinie Melissant bracht onlangs een bezoek aan het platina huwelijkspaar.

Annie werkte in het sanatorium in Dordrecht toen Joop daar opgenomen werd als patiënt. De vonk sloeg over en het stel kreeg verkering. Op 15 oktober 1952 gaven zij elkaar het ja-woord in het Rotterdamse stadhuis. Het echtpaar ging in de Dalemstraat in Gorinchem wonen. Joop was immers een Bliek in hart en nieren. Hun huwelijk werd bezegeld met de geboorte van een dochter en later een zoon.

Annie ging aan de slag als bejaardenverzorgster bij de Overwaard. Zij werkte hier jarenlang met veel toewijding en plezier. Joop werkte eerst bij De Vries Robbé en werd daarna uitvoerder in de bouw. Zo bouwde hij onder andere mee aan de totstandkoming van de stad Zoetermeer.

Gordel van smaragd

Het stel was vanaf het begin van de oprichting van de Indische Vereniging OWTS actief lid. De twee bezochten steevast de maandelijkse feesten. Annie is in Nederlands-Indië geboren en Indonesië loopt als een rode draad door hun leven. Vele malen bezochten zij dan ook de Gordel van smaragd, de door Multatuli bedachte bijnaam voor Nederlands-Indië. Annie kookt nog altijd regelmatig Indisch voor haar familie en vrienden.

Ondanks hun hoge leeftijd zijn beide echtelieden nog zeer actief. Annie (91) was tot enkele jaren terug nog actief voor gymnastiekvereniging OKK en zwom elke week haar baantjes in het Caribabad. Tegenwoordig maakt ze regelmatig een wandelingetje door het Stadspark. Joop (90) is jarenlang lid geweest van de Hengelsportvereniging Gorinchem en maakte ooit onderdeel uit van het team dat Nederlands kampioen werd. Daarnaast volgt hij alles wat met sport te maken heeft op de voet, waarbij wielrennen en voetbal zijn voorkeur genieten.

Het platina huwelijksfeest werd zaterdag gevierd in het Dorpshuis in Spijk. Behalve muziek en dans was er voor de vele aanwezigen een uitgebreide Indische rijsttafel. ,,Want een feestje zonder eten is geen feestje”, aldus Joop Nooitrust. ,,We voelen ons gezegend dat wij dit feest in goede gezondheid mochten vieren met al onze geliefden om ons heen.” Zijn vrouw glimlacht: ,,En onze klein- en achterkleinkinderen zijn onze oogappels.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.