Jorrit (34) kón zijn rolstoel niet verzekeren, maar krijgt van gemeente wel enorme rekening gepresenteerd

COLUMN De binnenstad van Gorinchem als warenhuis, wat briljant!

In 2010 was ik betrokken bij de oprichting van wat nu heet de Fontys academie voor trend onderzoek en concept ontwikkeling. Elk schooljaar opende ik met een verhaal voor de nieuwkomers over het waarom van deze unieke opleiding. Met als boodschap dat we de problemen van vandaag en vooral die van morgen vaak niet meer kunnen oplossen met de denkbeelden en antwoorden van gisteren. En de waarschuwing dat mensen vreemde ideeën wantrouwen. Dus heb geduld en als je erin gelooft: zet door!

16:52