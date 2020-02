José en Ferry zijn de publiekslievelingen van Married at First Sight: ‘We matchen écht goed’

En, zijn jullie nog bij elkaar? José van der Heijden (44) uit Gorinchem krijgt de vraag dagelijks. ,,Dan moet ik het maar héél vaag houden’’, lacht ze. Want of José en Ferry, die elkaar in televisieprogramma Married at First Sight het ja-woord gaven nog steeds gelukkig zijn met elkaar, mag pas dinsdag bekend worden, als de laatste uitzending is.