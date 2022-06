Kabinet: Omstreden radartoren komt toch in Herwijnen, tegenstanders woedend

UPDATEDe omstreden militaire radartoren komt toch in Herwijnen. Dat heeft het kabinet vrijdagmiddag besloten. Tegen de radar is al jaren veel protest. Niet alleen omwonenden en de gemeente West Betuwe, maar ook een meerderheid in de Tweede Kamer wil de radar daar niet.

Al jaren ligt er aan de Broekgraaf in Herwijnen een lapje grond klaar. Daar moet een hypermoderne SMART-L-radar komen om het luchtruim te bewaken tegen vijandig vliegverkeer. Vooral de radardekking in het zuiden van het land is onvoldoende, aldus Defensie. Er staat wel al een radar vlak bij Apeldoorn, maar die is sterk verouderd.

Als de radar niet in Herwijnen komt, dan duurt het volgens Defensie nog minimaal drie jaar voordat die radardekking weer op orde is. Dat vindt het ministerie vanwege ‘het huidige dreigingsbeeld’ niet acceptabel. Staatssecretaris Christophe van der Maat van Defensie noemt Herwijnen ‘de minst slechte locatie’ voor een nieuw systeem.

Bewoners van Herwijnen willen niet dat het radarsysteem er komt, vanwege vrees voor geluidsoverlast en straling. Bij het dorp staat namelijk al een weerradar van het KNMI. Van der Maat zegt die zorgen te begrijpen. ,,We weten dat niemand staat te springen om een radar in zijn achtertuin.”

In het Friese Wier staat ook een radar, die momenteel al veel geluidsoverlast veroorzaakt. Daarom wordt er een koepel overheen geplaatst. De radar in Herwijnen krijgt een soortgelijke koepel. Ook zou de hoeveelheid straling in de openbare omgeving rondom de radar in Herwijnen binnen de perken blijven, stelt het kabinet.

Volledig scherm De radarpost van Defensie bij Wier. © Hoge Noorden / Jacob van Essen

Defensie wil nu met de inwoners van Herwijnen en andere betrokkenen in gesprek over hoe de procedure verdergaat. Daar krijgen zij ‘op zeer korte termijn’ een brief over.

Barbara Visser, staatssecretaris van Defensie in het vorige kabinet, liet twee jaar geleden al weten aan de Kamer dat er geen alternatieve locaties waren gevonden. Desondanks wilden coalitiepartijen CDA en ChristenUnie dat het ministerie verder ging zoeken. Volgens de partijen had Defensie namelijk niet goed genoeg gezocht. Na lang aandringen ging het ministerie knarsetandend op zoek naar alternatieve locaties. In de regio kwamen Molenlanden en Vijfheerenlanden in beeld, maar ook verder weg werd gezocht. Daarna volgde een lange stilte.

Ruben van der Horst, bestuurslid van Stichting Niet nóg een radar, reageert woedend op het besluit van het kabinet. ,,Dit is toch niet normaal meer? We hebben iedereen aan onze kant staan en het kabinet drukt dit er gewoon doorheen, ondanks twee aangenomen moties. Ook staat zwart op wit dat de resultaten van de zoektocht naar alternatieven zouden worden gedeeld. Dat is helemaal niet gebeurd. We wisten nog van niets.”

Toch geeft de stichting niet op: ,,We zullen dit aanvechten bij het allerhoogste orgaan. De radartoren gaat gewoon niet in Herwijnen komen.” Volgens staatssecretaris Christophe van der Maat van Defensie laat echter weten dat de radartoren er binnen vier jaar kan staan.

Ook de gemeente West Betuwe haalt hard uit naar de ministerraad: ,,We zijn onaangenaam verrast door dit besluit. We maken ons al jarenlang hard om plaatsing op deze locatie te voorkomen. Dit omdat zowel het college als de gemeenteraad zich zorgen maakt over de gezondheidsrisico’s voor inwoners. Dit geldt zowel voor de kern Herwijnen als de directe omgeving van de beoogde radartoren. De locatie aan de Broekgraaf is te dicht bij de bebouwde kom. Deze zorgen zijn niet weggenomen door Defensie. Daarom zijn we enorm teleurgesteld over dit besluit. We gaan alle stukken zorgvuldig bestuderen en ons beraden op vervolgstappen. Alle mogelijkheden om bezwaar te maken, pakken we met beide handen aan.”

Volledig scherm Een spandoek in Herwijnen, in september 2020. © AD

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.