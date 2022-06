Kamerleden halen fel uit naar Defensie over radartoren: ‘Democratie wordt om zeep geholpen’

De partijen noemen het ‘schofferend’ dat toch voor Herwijnen is gekozen, terwijl de Tweede Kamer in meerderheid via een motie die plek verbood en Defensie opdroeg een andere locatie te zoeken voor de radar, die het luchtruim moet bewaken tegen vijandig vliegverkeer. Dát er een nieuwe moet komen, daarover zijn alle partijen het eens, maar in West Betuwe dus niet. ,,We mogen de inwoners niet als een baksteen laten vallen”, aldus Sietse Fritsma (PVV).