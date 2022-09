Kan Gorinchem nog groener worden? Dat vraagt het CDA zich af

Hoe de crisis in Oekraïne hulpverle­ners in deze regio meteen op scherp zette: ‘Was een heksenke­tel’

Dreigingen van nucleaire aanvallen, cyber attacks, gigantische stromen vluchtelingen, potentiële gastekorten. Toen de oorlog tussen Rusland en Oekraïne uitbrak, was dit niet alleen een landelijk of Europees probleem. Nee, ook in deze regio verzamelden zich onder meer defensie, politie, brandweer en het GHOR halsoverkop in de crisiskamer van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. ,,Het was hier echt een heksenketel.’’

3 september