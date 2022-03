Kan het wat zachter?! Klachten over geluidsoverlast blijven stijgen in de regio

De politie in de regio ontving het voorbije jaar 2055 klachten over geluidsoverlast. Dat is ruim tien procent meer dan in de periode maart 2020 - februari 2021. Vanuit de gemeenten Vijfheerenlanden komen met 505 meldingen de meeste klachten binnen.

Op de voet gevolgd door Gorinchem (409) en West Betuwe (403). In die laatste gemeente is bovendien sprake van de grootste stijging. De politie kreeg vanuit West Betuwe ruim een derde meer meldingen dan in dezelfde periode vorig jaar (291).

Sinds de uitbraak van de coronapandemie zag de politie het aantal overlastmeldingen fors stijgen, vooral omdat veel mensen thuis waren.

Klachten verdubbelden

Opvallend is overigens dat in het jaar voor de uitbraak van het virus er in West Betuwe ook al 258 klachten werden genoteerd. Hierdoor is er in die gemeente nauwelijks sprake van een verschil. In de overige gemeenten was er overal sprake van een flinke stijging. In Vijfheerenlanden, Altena en Hardinxveld-Giessendam verdubbelden de klachten.

Gorcumers kloppen in verhouding het meest aan bij de politie met meldingen over herrie in hun directe omgeving. Op de 10.000 inwoners komen er 108,7 klachten binnen. In Molenlanden lijkt het in verhouding het meest rustig. Daar krijgt de politie 49,3 klachten op de 10.000 inwoners.

