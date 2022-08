Kees ving vorig jaar veertien snoekbaarzen per week, dit jaar door de lage rivierstand géén één

DE ONTMOETING ‘Tijger’ Marijke dobbert graag even rond in de zwemband van haar kleinzoon: ‘Ik pas er goed op’

,,Kijk, dat is nou een echte tijger’’, fluistert de Spijkse veervrouw Caroline me in het oor terwijl de 71-jarige Marijke den Uil in haar bikini langsloopt. In haar handen een felblauwe zwemband in de vorm van een pauw waarmee ze in de Linge dobberde. Even later blijkt dat Caroline niks teveel heeft gezegd.

12 augustus