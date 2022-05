Kennismaken met de golfwereld op 21 Dorpentoernooi: nearies, flights en beat the pro

Het doel ervan was de inwoners van alle 21 kernen van Altena sportief bijeen te brengen op de green. De fairway, een neary, een flight; aan het begin van de middag klinkt het allemaal nog als abracadabra.

In 2018 was het eerste 21 Dorpentoernooi. Toen was de aanleiding de vorming van de nieuwe gemeente Altena. Zaterdag was de derde editie sinds de herindeling, want door corona vielen twee jaren weg. Burgemeester Egbert Lichtenberg verrichte de officiële opening en vertelde dat hij ook graag golft. ,,Helaas maar twee keer per jaar, te weinig. Dit toernooi is een mooie gelegenheid om te laten zien dat we als 21 dorpen samen kunnen leven, en samen kunnen strijden.”

Eeuwige roem

De flights (groepje van 4 golfers) worden gemixt zodat deelnemers uit de diverse kernen tegen elkaar spelen. Iedere ervaren golfer heeft ook een nieuweling meegenomen, die tijdens een speciale clinic onder leiding van trainer Edwin Wesselink kennis maakt met de golfsport. Naast golfen moeten de sporters ook algemene kennis- vragen beantwoorden over Altena. ,,De uiteindelijke winnaar krijgt eeuwige roem en een tegel hier op het terrein, naast de vorige winnaars Meeuwen en Rijswijk", vertelt trainer Wesselink.

Maar liefst 48 nieuwelingen gaan aan de slag bij de clinic en 36 mensen doen 9 holes van de grote baan. ,,En bij hole 13 is een neary.” De groentjes kijken elkaar wazig aan, maar het blijkt te gaan om een spelvorm waarbij de naam genoteerd wordt van degene die het dichtstbij (near) de hole ligt.

Veel te leren dus, ook voor Ian Molenschot en zijn vriend Michael Wols uit Werkendam. Nooit gegolfd, eigenlijk voetballers. Meegenomen door grootvader Ton Cornet die al veertien jaar lid is van de golfclub. ,,Ik ben een keer gaan kijken en nooit meer weggegaan. Vroeger was golf misschien niet voor iedereen, maar dat is niet meer. Je ziet ook steeds meer jongeren en niet alleen maar gepensioneerden. Als je na een werkdag om 18.00 uur hier bent, kun je nog een mooie ronde van 9 holes maken. Vandaag is het heerlijk weer voor een middagje golf. Zonnetje, windje. Prima”, aldus opa Cornet.

Kees en Kees

Jaap van Duin uit Oudendijk gaat spelen tegen twee dames uit Drongelen, en heeft uit Oudendijk het nieuwelingenduo Kees en Kees meegenomen. ,,Het is een leuke manier om nieuwe mensen te leren kennen, dit toernooi. En natuurlijk hopen we als club dat ze blijven hangen.” Hij vindt de baan in Almkerk een van de mooiste die hij kent. ,,Je zit middenin de natuur. Ik ga wel eens gewoon alleen, een middagje hier lopen en golfen.” En inderdaad, wie om zich heen kijkt ziet tientallen vogels, met klein gebroed. ,,Natuurbeschermingsvereniging Altenatuur heeft hier onlangs meer dan zestig vogelsoorten geteld", bevestigt Liesbeth van Suijlekom van de golfclub.

Daar hebben de onervaren golfers nu even geen oog voor. Uiterst geconcentreerd proberen ze met hun golfclub de bal in de hole te putten. Sommigen hebben de slag snel te pakken, bij anderen duurt het wat langer. Maar de hele middag zijn de deelnemers sportief bezig, terwijl ze ondertussen elkaar beter leren kennen. Missie geslaagd dus. Om 17.00 uur reikt wethouder Shah Sheikkariem van sportzaken de eerste prijs uit aan de vertegenwoordigers van Andel, die op deze editie van het 21 Dorpen Golftoernooi het best voor de dag komen.

