Kerken vrezen hoge gasrekening: ‘Dikke jas en sjaal om, die kant gaan we wel op’

In de ene kerk luidt het advies ‘winterjas aan en sjaal om’, omdat de thermostaat noodgedwongen lager gaat. Elders zit het kerkvolk er nog redelijk warmpjes bij, met dank aan een langlopend contract. Maar duidelijk is het wel: de energiecrisis treft ook geloofsgemeenschappen.

De kachel gaat lager, verzekert voorzitter Jaap Spruijtenburg van de hervormde Gemeente Groot-Ammers. Nu zijn ze zich er al langere tijd van bewust dat voor de vuist weg stoken, niet zo goed is voor het milieu. ,,Noem het goed rentmeesterschap", zegt hij. ,,We zijn dus al een tijdje bezig met maatregelen voor onze kerkgebouwen. Onze pastorie staat al een tijdje leeg. Daar stoken we al niet meer. Maar het hervormd centrum heeft onlangs zonnepanelen gekregen.”

Experimenteren

Maar Spruijtenburg is ervan overtuigd dat die maatregelen niet voldoende zijn. De kerk zal gecontroleerd moeten stoken. ,,Voor de eredienst op zondagmorgen, gaat de kachel een dag eerder al aan. Stapsgewijs wordt de temperatuur opgevoerd tot een graad of 18 op zondagmorgen. Als de kerk vol zit, dan stijgt de temperatuur tot een graad of 20. Dat is aangenaam. Maar we zullen moeten hiermee moeten experimenteren en stappen gaan zetten, want ons vaste contract loopt eind dit jaar af.”

Dat experimenteren kan pas als het daadwerkelijk buiten kouder wordt, denkt Spruijtenburg. En voor de korte termijn zijn de mogelijkheden beperkt. De thermostaat is volgens hem het enige waaraan kan worden gedraaid. Strategisch stoken, noemt hij het. Meteen na de eerste ochtenddienst de kachel uit en in de aanloop naar de avonddienst een beetje bijstoken. ,,Dan geven we hem nog een tikje.”

Onder de 10 graden Celsius mag het echter in de kerk nooit worden. Als dat gebeurt heeft dat namelijk negatieve effecten op het orgel. ,,Nu zal het in de kerk ook weer niet zo snel zo koud worden, maar we moeten daar wel rekening mee houden. En voor de rest geldt: dikke jas en sjaal om. Die kant gaan we wel op.”

Quote Juist vorige week hebben we besloten dat die tempera­tuur één tot anderhalve graad omlaag gaat Jaap Dekker, Sint-Martinuskerk Woudrichem

En misschien harder zingen, want dat houdt de mensen ook warm. En ergens hoort het misschien ook wel een beetje bij een kerk: een beetje kou.

Ook in Werkendam is het devies aan kerkgangers : een dikke laag kleding te dragen. ,,We hebben nog een contract tot, ik meen, het voorjaar. Dus we kunnen het nog even uitzingen”, vertelt scriba Petra Visser van de Gereformeerde Kerk in Werkendam. ,,Daarna zullen we toch vaker met de jas aan naar de diensten. Want de kachel gaat op half.”

Samenwerking

De diensten in de Maranathakerk aan de Gedempte Haven zullen ook niet meer elke zondagavond worden gehouden. Visser zegt dat er samenwerking is gezocht met een andere gemeente om de avonddiensten ombeurten te verzorgen. Dat scheelt geld. ,,We hoeven de kerk dan nog maar eens in de twee weken op zondagavond te verwarmen. Zo worden de kosten gedeeld.” Visser stelt verder dat wordt overwogen om het kerkgebouw op doordeweekse avonden niet te verwarmen.

Quote Laat je de tempera­tuur dalen tot bijvoor­beeld zestien graden, dan kun je net zo goed een kist met dekens aan de deur zetten Jaap Dekker

Ook de Sint-Martinuskerk van de Hervormde Gemeente Woudrichem heeft last van de stijgende energieprijzen. Tot nu toe stond de verwarmingsketel volgens woordvoerder Jaap Dekker zo afgesteld dat het ‘s zondags zo’n twintig graden is. ,,Juist vorige week hebben we besloten dat die temperatuur één tot anderhalve graad omlaag gaat. Daar willen we het even bij laten. Laat je de temperatuur dalen tot bijvoorbeeld zestien graden, dan kun je net zo goed een kist met dekens aan de deur zetten. Het is een hoge, oude kerk. De kou trekt erg op.”

Overigens heeft Woudrichem nog een energiecontract tot half februari. ,,Daarna gaan we vrijwel zeker fors meer betalen.”

De Leerdamse kerk van de Gereformeerde Gemeente in Nederland is met bijna 3 jaar vrij nieuw. Er is vloerverwarming, ze hebben er een warmtepomp en wanneer die warmtebronnen ontoereikend zijn, gaat de cv-ketel aan. De kerk is nog een beetje zoekende als het om de energiekosten gaat, stelt diaken Johan Benschop. ,,We moeten zien de boel te optimaliseren. Afstellen. We zijn er nog mee bezig.”

Tarieven

Volgens Benschop verwachten gelovigen in oude kerken niet per se een aangenaam warme temperatuur, maar in nieuwere kerken verwachten ze dat nou juist wel. ,,Maar 21 graden hoeft het eigenlijk niet te zijn”, zegt Benschop. Dus aan de knop zal worden gedraaid. Maar naar welke kant en hoe ver, is nog niet helemaal duidelijk. ,,Het hangt ook erg van de tarieven af. Als elektriciteit relatief duurder is, dan is het misschien goedkoper om op gas te stoken. Of misschien een beetje gas te stoken als aanvulling op de warmtepomp. Ach, het hangt er ook van af hoe koud het buiten is en hoeveel mensen er binnen zitten. Als de kerk open gaat, gaat de vloerverwarming uit. En als de kerk met 750 mensen vol zit, zou het best eens kunnen zijn dat het er een kleine 2 graden warmer wordt.”

Quote Voor de Grote Kerk kost het verwarmen van de kerk nu al zo'n 800 euro per zondag Wim de Jong

Paniek is daar vooralsnog niet bij. De gereformeerde kerk met bezoekers uit Leerdam, Hagestein, Asperen en Spijk, heeft nog een vast contract dat eind volgend jaar afloopt.

Volgens voorzitter Wim de Jong van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Leerdam breekt er straks een zorgelijke periode aan. Ze heeft 3 kerken; de Grote Kerk aan de Kerkstraat, de Pauluskerk aan het Europaplein en aan de Westwal de Bethelkerk. ,,Het warm stoken verschilt per kerk”, zegt De Jong. ,,Voor de Grote Kerk kost het verwarmen van de kerk nu al zo'n 800 euro per zondag. En dan is het er nog niet eens aangenaam warm, anders waren de kosten nog veel hoger.”

Kerkgangers wordt gewoonlijk al geadviseerd niet in te dunne kleding te komen. ,,Een dikke jas is nu ook weer niet nodig. Zo onaangenaam is het nu ook weer niet”, stelt De Jong. ,,Maar het is het overwegen waard om te kijken of het nodig is om op zondag drie kerken te verwarmen. Door diensten samen te voegen kunnen we kosten besparen.”

De Jong zegt dat de energienota's van de afgelopen tijd tegen het licht zijn gehouden. ,,We zijn zuinig, maar zullen in de toekomst nóg beter moeten letten op ons verbruik.”

