Kermisfamilie zit thuis met tientallen stilstaande attracties: ‘Alleen in de oorlog was er geen kermis’

Medewerker Parkhuis over corona-uit­braak in het verpleeg­huis: ‘Alsof we in een slechte film zijn beland’

11:51 Lilian (51) werkt bij het Parkhuis, het verpleeghuis in Dordrecht dat zwaar is getroffen door het coronavirus. 117 bewoners raakten besmet, 31 van hen overleden. ,,Het is alsof we in een slechte film zijn beland.’’