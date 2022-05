Kim Putters over zijn thuishaven Hardinxveld: ‘Hier hoor ik thuis en wil ik begraven worden’

Bij de uitreiking van de erepenning zei je: dit is nog mooier dan de Ridderorde. Je slikte toen die laatste woorden nog net in.

,,Dat was enorm bijzonder. Ik wist niet wat ik hoorde, had het niet zien aankomen. Er zijn ook maar heel weinig mensen die deze penning hebben. En nog leven. Dacht: heb ik dit verdiend? Ik doe gewoon mijn ding, voel me erg verbonden met het dorp, maar ik kan zo tig andere mensen noemen die hem ook verdienen. Toen ik hem kreeg, zei ik inderdaad dat dit mooier is dan een Ridderorde. Natuurlijk ben ik de koning erg dankbaar, maar ik ervaar het zo. Toen ik uit de Eerste Kamer ging en de Ridderorde kreeg, was dat ook prachtig, maar dit is..., dit ben ik hè, dit gaat over de band tussen mijn dorp en mij. En toen dacht ik meteen: oh, hadden opa en oma dit nog maar mee kunnen maken. Ik denk wel dat ze ergens op een wolkje..”