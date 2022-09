Kinderboekenschrijfster Annette van der Plas uit Vuren neemt kinderen mee naar de rivieroevers in de regio

Haar tweede jeugdboek speelt zich af in GeoFort in Herwijnen en de oude Heuff-steenfabriek in Vuren. Met volop aandacht voor Minecraft en vloggen, maar ook voor oude steenfabrieken, forten, rivieroevers en het zuinig zijn op de aarde.

,,Er is zoveel moois te vinden aan de rivieroevers, dat wil ik kinderen met dit boek graag laten zien,” vertelt Annette over het tweede deel. Het eerste deel ging over de jonge detectives Suus en Niek (De geheime schuilplaats, over de luchtoorlog in WO2). Daarnaast spelen veel van de avonturen in het boek zich af op het GeoFort. ,,De rivieren spelen natuurlijk een belangrijke rol bij het voorkomen van wateroverlast. Bij het GeoFort laten ze kinderen ontdekken hoe we in de toekomst droge voeten kunnen houden.”