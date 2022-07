Klein boerenprotest bij winkelcentrum: ‘Mensen kunnen vragen stellen, zien wie we zijn en wat we maken’

Boerenpro­test bij AH in Geldermal­sen: ‘Als het moet hebben we een hele lange adem’

Boeren uit de Alblasserwaard doen maandag mee aan het boerenprotest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Met tientallen tractoren blokkeren de boeren de twee in- en uitgangen bij distributiecentrum Albert Heijn in Geldermalsen. ,,We staan met onze rug tegen de muur, zo voelt het.’’

