Kraanwagen met pech strandt tussen twee viaducten in Gorinchem

Lege agenda’s voor de kerstvakan­tie, maar in de Bies­bosch is iedereen welkom

8:25 De Biesbosch is klaar voor de kerstvakantie. Waar door vrijwel vakantieactiviteiten een streep is gezet, heet Staatsbosbeheer recreanten van harte welkom: ,,We hebben hier een prachtig stuk natuur, waar je heerlijk kunt ontspannen. Dat kunnen we juist in deze tijd wel gebruiken’’, vertelt boswachter Harm Blom van Staatsbosbeheer.