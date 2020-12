Kraanwagen met pech zit vast onder viaduct in Gorinchem

Tientallen schapen onverdoofd geslacht in illegaal slachthuis: justitie wil 50.000 euro boete

16 december Het onderscheppen van een lading verboden antibiotica heeft geleid tot de ontdekking van een illegaal slachthuis in Herwijnen. Justitie wees gisteren voor de rechtbank in Rotterdam naar vader Fred de B. (71) en zoon Danny (30) als daders; zij zouden wekelijks tientallen dieren zonder verdoving hebben geslacht. Het vlees werd daarna zonder de vereiste keurmerken en in ongekoelde busjes naar winkeliers en particulieren gebracht.