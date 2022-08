Kringloopwinkel Malle Pietje vindt onderdak in De Rietpluim in Dussen

In ieder geval een jaar

Nu heeft ook de kringloopwinkel hier een nieuw onderkomen gevonden. Miep en André van Wordragen sloten in de lente na negen jaar de deuren van hun winkel in Sleeuwijk. In de tussentijd deden ze nog zaken vanuit het magazijn van hun oude winkel. Ze huren hun nieuwe ruimte in ieder geval voor een jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van telkens drie maanden.

Malle Pietje is niet alleen een kringloopwinkel, maar ook een vaste pleisterplek voor velen om koffie te drinken en bij te kletsen. De ruimte in De Rietpluim is 1700 vierkante meter en biedt hiervoor alle mogelijkheid. De afgelopen weken zijn Miep en André druk bezig geweest met het inrichten van de zaak.

Veel nieuwe voorraad

,,Nog niet alles staat op zijn plek. We hadden nog wat spullen over, maar vanwege de ontruimingen die we doen, is er ook veel nieuwe voorraad”, vertelt Miep. Ze is helemaal gelukkig met de nieuwe locatie. ,,De bovenverdieping gebruiken we niet voor de winkel, die is voor mijn kantoor. En er is weer plek voor mijn hondjes, want die gaan natuurlijk mee.”