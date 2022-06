Kringloopwinkel Malle Pietje voorlopig even vanuit het magazijn (totdat er een nieuwe winkel is gevonden)

Staking buschauf­feurs in streekver­voer rond Gorinchem is ‘binnenkort’, Qbuzz staat op scherp

Reizigers die gebruik maken van de streekbussen in de Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem doen er goed aan het nieuws scherp in de gaten te houden. Vakbond FNV kondigt namelijk aan dat buschauffeurs ook in deze regio 24 uur gaan staken, al is een exacte datum nog niet bekend. De stadsbussen blijven wel rijden.

2 juni