Kritiek op deal met bedrijf, maar politiek ziet uitbreiding van De Rietdijk in Giessen wel zitten

Animatie­film is confronte­rend maar ook ‘mooi eerbetoon’ aan overleden Tim (16)

De animatiefilm die kinderen moet waarschuwen tegen groepsdruk op social media en online challenges is af. ‘Spin the bottle’, in anime-stijl is gemaakt door de ouders van Tim Reynders. De toen 16-jarige jongen overleed ruim vijf jaar geleden aan de gevolgen van een choking game.

21 oktober