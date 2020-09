Kunstdieven klimmen over stadsmuur en vluchten met Frans Hals op een scooter

Vlaggenmast

De daders knoopten een oranje spanband vast aan de vlaggenmast in de tuin van het Hofje. Die bleef achter nadat het schilderij met een waarde van 15 miljoen euro was verdwenen . De daders namen alleen de Frans Hals mee. Minder waardevolle schilderijen lieten ze ongemoeid.

Getuigen hebben op de Lingedijk rond kwart over drie twee personen op een scooter zien rijden. Korte tijd later zagen ze de scooter weer: de passagier had op dat moment iets groots vast. Zeer waarschijnlijk het schilderij dat inmiddels voor de derde keer gestolen is. Ook in 1988 en in 2011 werd het gestolen.