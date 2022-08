Kwaliteit water Afgedamde Maas goedgekeurd voor zwemmen; hoeveelheid blauwalg onder de norm

VAN NATURE Waterkwali­teit in de Biesbosch keldert door aanhouden­de droogte

De Nederlandse overheid heeft recentelijk officieel aangekondigd dat er sprake is van een watertekort. De waterstand in onze grote rivieren is extreem laag en in de Biesbosch uit zich dat door moeilijk toegankelijke kreken en killen door waterplanten en enorme algenplakkaten.

10 augustus